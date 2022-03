Dal Bahrain a Jeddah, le prime due gare del Mondiale sono state di una intensità incredibile. Stavolta l'intelligenza tattica e la freddezza di Leclerc non sono bastate contro un Verstappen davvero tosto. Però le Ferrari sono lì, entrambe a podio. E questa Formula 1 ha raggiunto il suo obiettivo: quello di far stare vicini i contendenti, come succede nel Motomondiale. Si torna in pista il 10 aprile con il GP dell'Australia: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

