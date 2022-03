GP Arabia Saudita, Del Piero: "Ferrari super"

"La Rossa ha una schiena più dritta, c'è più consapevolezza soprattutto dopo le prime due gare, davvero fantastiche. La Ferrari è sempre la Ferrari per noi tifosi, ma quando cominci a vincere ha un sapore diverso. Si respira grande entustiasmo". Alex Del Piero 'inviato speciale' di Sky Sport a Jeddah per il Gran Premio dell'Arabia Saudita, dove ha assistito di persona al duello tra Leclerc e Verstappen, che alla fine ha avuto la meglio. "Charles e Max come me e Totti? Sì, non è sbagliato come paragone. Magari è più facile vedere più 'sportellate' tra attaccanti e difensori. Ma è ovvio che all'interno di una gara, come di una partita, c'è tanto agonismo, foga, a volte 'ferocia', adrenalina... e capita di andare a 'toccarsi' con le macchine, ma per loro è un divertimento... Poi è ovvio che a 'ruote ferme' ci siano delle simpatie e antipatie, come in tutti i gruppi di lavoro".