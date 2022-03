Tre i momenti chiave del GP Arabia Saudita, analizzati dal nostro Davide Valsecchi. Primo: l'incidente della Williams di Latifi, che innesca la safety car e 'spacca' di fatto la gara dando il via al duello Leclerc-Verstappen. Secondo: la battaglia per la linea del DRS tra il ferrarista e l'olandese e infine l'ultima chance per il monegasco - sfumata con la bandiera gialla - di passare il rivale, 'libero' di vincere

