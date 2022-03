1/11

JEDDAH, 5' AL TERMINE DEL Q2 - È uno dei momenti che non dimenticheremo di una stagione che è sì appena cominciata in F1, ma che ha già riservato un grande spavento. È l'attimo in cui la Haas di Mick Schumacher, diventata incontrollabile, sta per schiantarsi contro il muro di curva 11-12. Il pilota sta bene, praticamente Illeso anche se non correrà il GP. Ma cosa è accaduto in quegli attimi e cosa ha salvato Mick Schumacher? Ce lo spiega Matteo Bobbi.

VIDEO. L'incidente di Mick Schumacher da diverse angolazioni