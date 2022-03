La prima vittoria stagionale di Max Verstappen arriva a Jeddah dopo una straordinaria lotta con Charles Leclerc: "Ha fatto qualche trucchetto, ma alla fine sono riuscito a passare. Questo è un nuovo inizio per la nostra stagione". Il Mondiale torna tra due settimane in Australia: tutto in diretta su Sky Sport F1

"Questo è un nuovo inizio della nostra stagione"

"Abbiamo cercato di giocarcela a lungo termine. Loro erano molto veloci in curva, noi in rettilineo. Però le gomme si degradano abbastanza rapidamente qui e si è visto alla fine che avevamo un po’ più di passo. Ho cercato di passare, non è stato semplice e lui mi ha fatto un po’ un trucchetto all’ultima curva. Ma alla fine sono riuscito a passare. Ma anche dopo lui era costantemente nella zona DRS. Poi c’è stata la bandiera gialla negli ultimi giri e bisogna capire quanto alzare il piede. Anche quello è stato difficile. Alla fine però abbiamo dato un nuovo inizio alla nostra stagione. Strategia DRS? Quando vai vicino con queste nuove macchine riesci comunque ad avere una buona uscita. E' stata una battaglia dura, sono contento di aver vinto perchè dopo lo zero in Bahrain ne avevamo bisogno. Con Charles battaglia corretta, ci rispettiamo. Questo però rende più complicato fare il passaggio dell’ultima curva rispetto all’anno scorso. Quindi è più complicato ‘programmare’ il sorpasso”.