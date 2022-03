"E' stato difficile tenere dietro Verstappen in rettilineo"

"Strategia sul DRS? Si è stata furba, ma non è stata sufficiente oggi. Però mi sono veramente divertito in questa gara. Alla fine sono battaglie combattute, dure e corrette. Dovrebbero essere così tutte le gare. Sono deluso ovviamente, ma è stato divertente. Avrei voluto vincere ma ci mancava qualcosa. Avevamo due configurazioni diverse tra me e Max, e anche con Checo. Noi eravamo veloci in curva ma lenti in rettilineo, per via del carico aerodinamico. Quindi è stato difficile per me tenere dietro Max in rettilineo. Lui ha fatto un gran lavoro e ha vinto. Rispetto reciproco c’è sempre stato, specialmente dopo una gara come questa. Abbiamo spinto fino all’assoluto limite, correndo rischi. Ovviamente c’è rispetto. Però sono un po’ deluso. La virtual non mi ha aiutato, ma fa parte della gara. L'approccio è stato buono nel weekend, avevamo un carico diverso dalla Red Bull. Ho fatto di tutto, non cambierei nulla. Dobbiamo solo calibrare il carico. C'è tanto rispetto tra me e Max, abbiamo spinto come dei matti. In MotoGP sono ancora più vicini, ma è un bel miglioramento rispetto allo scorso anno ed è molto bello, ci possiamo inseguire”.