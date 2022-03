Finale di gara terribile in ARabia Saudita per il pilota francese dell'AlphaTauri con forti dolori comunicati al team via radio: “Sento come se il mio intestino stesse per staccarsi dal mio corpo. Scusate, sono stati i 5 giri più brutti della mia vita. Non so cosa sia accaduto, ma sto provando dei dolori fortissimi". La F1 torna il 10 aprile con il GP d'Australia, diretta Sky Sport F1 (canale 207)