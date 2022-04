Dopo una settimana di sosta, la Formula 1 torna in Australia e riparte da Melbourne per il terzo appuntamento del Mondiale 2022. Ci si aspetta un'altra sfida tra Leclerc, leader della classifica, e il campione in carica Verstappen. Ma, intanto, segnate gli orari... Il weekend sarà tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it. E sui social torna #PazziDellaNotte

Dopo due anni e gli stop imposti dalla pandemia, torna il Gran Premio d'Australia, che abbiamo imparato a conoscere come gara inaugurale del Mondiale e che si "riprende" il Circus piazzandosi come terza tappa della stagione 2022. La gara di Melbourne, sul rinnovato layout dell'Albert Park, andrà in scena tra il 7 e il 10 aprile. Ci sia aspetta un altro testa a testa tra Ferrari e la Red Bull, tra il leader della classifica Charles Leclerc e il campione in carica Max Verstappen. Nel frattempo, però, mettiamo in agenda gli orari per seguire tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it. E sui social torna #PazziDellaNotte!