Lo spagnolo della Ferrari sulla gara in Florida: "La pista di Miami dovrebbe essere migliore della Cina, ma c'è da fare i conti anche con come reagiranno qui gli aggiornamenti fatti dagli altri". E sulle scintille a Shanghai con il compagno di squadra: "Tra me e Leclerc non ci sono stati mai problemi e sarà ancora così". La tre giorni del GP di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI: LA GUIDA TV