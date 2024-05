Il pilota messicano sull'annuncio dell'addio di Newey alla Red Bull nel 2025: " Non è il massimo quando una figura così va via, ma dopo tanto tempo è anche normale cercare altri stimoli. Però la Red Bull può guardare avanti con ottimismo. Horner ha fatto un ottimo lavoro nel preparare il team alla generazione successiva". La tre giorni del GP di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

L'addio ufficiale di Adrian Newey alla Red Bull apre a nuovi scenari per la Formula 1, sia per chi desidera di avere il grande progettista nel proprio garage, sia per chi deve programmare ora un futuro senza di lui. A parlare per la Red Bull è Sergio Perez, che nella conferenza stampa di Miami ha sottolineato sia l'importanza di questa perdita che la forza del suo team: "Non è il massimo quando una figura così va via. Poi per me è anche un amico. Ma quando passi in un posto 20 anni è anche normale cercare altri stimoli. D'altra parte Red Bull può guardare avanti con ottimismo. Succede nei grandi team e Horner ha fatto un ottimo lavoro nel preparaci alla prossima generazione".