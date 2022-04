1/10 ©Motorsport.com

Una McLaren totalmente composta da Lego. A Melbourne la scuderia di Woking ha voluto fare un regalo ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati degli storici mattoncini. Sono circa 200mila quelli impiegati per realizzare questo modello, assemblati in circa 2mila ore di lavoro. Al progetto hanno lavorato 27 persone. Il modello è lungo 5.4 metri per 2.4 di larghezza

VIDEO. La McLaren composta da Lego a Melbourne