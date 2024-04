Il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 è in Giappone in uno dei circuiti più amati da piloti e appassionati. L'imprevedibilità del meteo ha reso spettacolari le gare corse a Suzuka, per la prima volta in calendario ad aprile, spesso decidendo il titolo mondiale, come quello di Verstappen nel 2022. Tutto il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA GUIDA TV