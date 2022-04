Favoloso giro finale della Ferrari di Leclerc che in 1.17.868 e conquista la pole position del GP d'Australia di F1 davanti alle due Red Bull di Max Verstappen a +0.286 e Sergio Perez a +0.372. La Ferrari ritrova la pole in Australia dopo 15 anni. Domenica il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in tempo reale su Skysport.it

