Pazzesco giro di Charles Leclerc, che conquista la prima pole per la Ferrari a Melbourne dopo 15 anni: "Dopo tre sessioni di libere pasticciate ho avuto sensazioni meravigliose. Le Red Bull sono molto veloci, sono sorpreso dal nostro ritmo in qualifica. Domani può succedere di tutto, proverò subito a mettere margine".

La Ferrari torna in pole dopo 15 anni in Australia (Raikkonen 2007) e lo fa con un giro spettacolare di Charles Leclerc, che poco prima della bandiera a scacchi piazza un crono strepitoso (3 decimi rifilati a Verstappen) che gli vale la pole n°11 in carriera, la seconda stagionale dopo quella in Bahrain. Il monegasco è stato premiato con il ruotino destinato al poleman dal due volte campione del mondo in MotoGP, Casey Stoner.

"Sono a mio agio nel lottare per la pole" "L'ultimo giro è stato speciale, ho dato al 200%. A Jeddah non avevo ottenuto nulla, qui ho preso la pole. Abbiamo tanto bouncing, dobbiamo migliorarlo: mangerò poco... Non ho avuto un grande step dal 2021, l'anno scorso era più difficile farsi notare. Si vedevano di più gli sbagli. Sono più a mio agio nel lottare per la pole. Purtroppo però non ci sono punti, quelli arrivano la domenica. Peccato per Sainz, aveva il passo buono per tutto il weekend. Sarà complicato avere dietro le due Red Bull, proverò a scappare subito per mettere margine".