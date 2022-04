Sabato sfortunato per Carlos Sainz, nono nelle qualifiche di Melbourne: "Prima la bandiera rossa, poi un problema di accensione alla macchina. Ho fatto l'ultimo giro con gomme fredde, ho rischiato di sbattere. E' stato un disastro". Domenica alle 7 il GP d’Australia è in diretta su Sky Sport F1 e live con il Blog di Skysport.it

Giornata sfortunata per Carlos Sainz , che scatterà 9° nel GP d'Australia . Lo spagnolo vede annullato un ottimo giro per pochi secondi a causa di una bandiera rossa, poi commette un errore nel giro decisivo e deve accontentarsi della quinta fila .

"Ho avuto problemi di accensione alla macchina"

"Oggi ero in lotta per la pole sicuramente. Nel Q3 ho preso la bandiera rossa, hanno cancellato il mio giro. Nella seconda ho avuto un problema all'avviatore della macchina, siamo usciti in pista con 2-3 minuti di ritardo. Non ho potuto fare il giro di riscaldamento. Ho avuto problemi di riscaldamento nelle gomme e ho fatto il giro con gomme fredde. E' stato un disastro, ho rischiato di sbattere più volte. E' un peccato, non siamo riusciti a fare un giro pulito".