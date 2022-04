Max Verstappen deluso dopo il secondo posto nelle qualifiche in Australia, dietro a Charles Leclerc: "Non ho ancora sentito fiducia nella macchina in questo weekend, che finora è indecifrabile. Contento del secondo posto, ma come team vogliamo di più. Cercheremo di complicare la vita alla Ferrari con la strategia". Domenica alle 7 il GP d’Australia è in diretta su Sky Sport F1 e live con il Blog di Skysport.it

"Non ho ancora sentito piena fiducia nella vettura"

"Non mi sento bene. Finora in tutto il weekend non c’è stato un giro in cui in macchina ho sentito vera fiducia nella vettura. Ho sofferto un po’. Il secondo posto è comunque un buon risultato, ma non mi sono sentito alla grande. Non ho avuto la fiducia per spingere fino al limite. Cercherò di analizzare. Passo gara? Sì, lì probabilmente tutto si stabilizza un po’, ma finora questo weekend è stato indecifrabile. Sono contento di essere secondo ma come team vogliamo di più. Sapevo che non era stato un gran giro, speriamo di essere più competitivi in gara. Vogliamo rendere la vita difficile alla Ferrari anche con la strategia".