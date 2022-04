FERRARI

Il secondo successo stagionale di Leclerc con la Ferrari esalta il popolo della Rossa ma mette in luce numeri che sanciscono definitivamente la rinascia della squadra e delle sue enormi potenzialità per la lotta Mondiale. Per il monegasco, Melbourne ha sancito il grande Slam. La F1 torna a Imola il 24 aprile: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207) di Michele Merlino HIGHLIGHTS - LE FOTO PIU' BELLE DEL GP - LE CLASSIFICHE