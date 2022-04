Leclerc in fuga Mondiale, prossima tappa: Imola

Siamo solo all'inizio ma un inizio così forse Charles Leclerc non l'aveva nemmeno sognato. 34 punti di vantaggio sul secondo in classifica, Russell, è il margine più ampio alla terza gara dal 2016, quando Nico Rosberg conduceva con 36 punti su Hamilton, e Rosberg vinse il mondiale. Soprattutto la Ferrari non sembra aver punti deboli a differenza dei rivali: alla Mercedes manca velocità, alla Red Bull affidabilità, tanto che Verstappen almeno a parole si è quasi tolto dalla lotta per il titolo. In questo scenario l'avversario più pericoloso potrebbe essere il compagno di squadra ma Carlos Sainz, capace di chiudere il 2021 davanti a Leclerc in classifica, è già distante dopo lo zero di Melbourne. Non è ancora arrivato il momento delle scelte, ma è chiaro che se fra qualche gara il divario tra i due sarà ancora questo lo spagnolo potrebbe essere costretto a mettersi al servizio di Charles. Del resto al di là dei numeri Leclerc in queste prime tre gare ha mostrato una forza e una tranquillità bestiali.