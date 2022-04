Da un sabato della primavera del 1986, quando Schumi toccò la perfezione, alla feroce contrapposizione tra Prost e Senna del 1989. E, infine, quella nostalgia che si mescola al rimpianto. Il GP del Made in Italy live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in tempo reale su Skysport.it

Era un sabato di primavera del 1996. Da poche settimane Michael Schumacher aveva inaugurato la sua avventura in Ferrari. Schumi non aveva ancora a disposizione una Rossa vincente. Eppure, a Imola scattò un meccanismo di identificazione tra il Campionissimo e il suo popolo. Quel sabato, Michael toccò la perfezione . Compensò con il talento i limiti della macchina. E conquistò una pole pazzesca. La prima per lui in groppa al Cavallino.

Epiosdio II, il miracolo Berger e lo scontro Prost-Senna

1989. Il ferrarista Berger esce miracolosamente illeso da uno schianto al Tamburello. Quando il Gran Premio riparte, esplode la feroce contrapposizione tra Alan Prost e Ayrton Senna. Il francese accusa il brasiliano, suo compagno in McLaren, di non aver rispettato i patti che prevedevano di evitare battaglie in famiglia. Ma Senna sorpassa Prost alla Tosa e vince la gara. Per anni, i due non si rivolgeranno più la parola.