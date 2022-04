Si va Imola, torna la Sprint: tutto LIVE su Sky

Una grande attesa per una grande festa. La quarta prova del Mondiale 2022 si corre a casa nostra! Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in tempo reale su Skysport.it. E sabato torna la prova Sprint!

Prima tappa europea della stagione di Formula 1, il Mondiale corre a casa nostra! Domenica 24 aprile in pista per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola. Il quarto appuntamento del campionato 2022 si correrà su uno dei circuito iconici della storia del Circus e tutto il weekend, come sempre, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno. Su Skyport.it potrete seguire tutto in tempo reale con il LIVE BLOG e il monitor dei tempi. Non solo: venerdì su il sipario sul GP con la conferenza stampa dei piloti in Live Streaming dalle 10.