La presenza dei tifosi e di una Ferrari forte potrebbe bastare a far schizzare l'attesa per la gara di Imola. Ma c'è di più. Ci aspetta un weekend rosso fuoco, senza dimenticare la voglia di rivincita degli avversari e anche il meteo: sono previste precipitazioni in tutto il fine settimana e con la pioggia può accadere di tutto. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

Quasi 40 anni dopo il clima sarà di nuovo incandescente, grazie a un mix perfetto: la Ferrari tornata vincente e la riapertura totale al pubblico, dopo due anni di limitazioni che hanno creato ancora più attesa, più voglia di F1: ecco perché Imola sarà un weekend di festa, a prescindere. E il pubblico, quello sulle tribune come quello da casa, sarà ripagato già in partenza visto che nel weekend torna il format della sprint race: con una gara (breve) in più il sabato e la qualifica subito al venerdì. Ogni giornata è importante e appassionante nel format inaugurato nel 2021 che si ripresenta quest’anno (per tre GP) con qualche cambiamento: la Sprint servirà sempre a determinare la griglia di partenza della gara di domenica ma diventerà importante anche in ottica classifica: si assegneranno infatti più punti, 8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e così via fino al punto per l’ottavo classificato. La qualifica del venerdì invece, oltre a stabilire la griglia per la Sprint, assegnerà ufficialmente la pole, a differenza dell’anno scorso.