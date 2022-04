5/15

Quella di Imola è conosciuta come una pista molto difficile e tecnica, caratterizzata da tante curve e staccate molto complesse che richiedono una vettura ottimamente bilanciata e un pilota in grado di interpretare al meglio ogni piega, tenendo un ritmo molto serrato. Come tanti altri circuiti ‘storici’ in Europa, anche Imola nacque come tracciato stradale subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, prima di trasformarsi in un circuito permanente