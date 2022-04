IL CIRCUITO

Tutti i dati e le caratteristiche del circuito che ospita nel weekend il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Una pista 'old style' che sorge sulle sponde del fiume Santerno, lunga 4.909 metri e che presenta 19 curve. Il fine settimana di Imola è LIVE su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in tempo reale su Skysport.it GUIDA TV: IL GP IN DIRETTA SU SKY - VIDEO: HYPERLAP IMOLA