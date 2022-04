Imola, un anno dopo: è un mondo capovolto

Nel 2021 la dura battaglia tra Verstappen e Hamilton con le Rosse fuori da podio. Un anno dopo è davvero tutto cambiato, con la Ferrari più avanti in tutto rispetto agli avversari. Ma la gara di Imola diventa un crocevia importante per i rivali di Leclerc e Sainz. Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 201) e in tempo reale su Skysport.it

È un mondo capovolto rispetto a un anno fa. Imola 2021 , battaglia dura tra Verstappen e Hamilton , alla fine successo di Max e Lewis secondo con le Rosse fuori dal podio. Red Bull e Mercedes non comandano più ma sono sempre lì, da temere. La Red Bull è la macchina più veloce insieme a Ferrari ma deve risolvere diversi problemi: non sempre sfrutta al massimo le gomme ma soprattutto manca di affidabilità: già tre ritiri in tre gare non sono accettabili se si vuole difendere il titolo. La Mercedes è invece più solida, arriva a traguardo ma al momento è lenta, non sfrutta tutto il potenziale della W13, soprattutto a causa del porpoising , il saltellamento provocato dall’effetto suolo.

Dal 2020, come detto, nasce il GP dell'Emilia Romagna, che quest'anno si disputa nel weekend dal 22 al 24 aprile . Per la prima volta si gareggerà con il formato della sprint race al sabato, con le qualifiche anticipate al venerdì. Il circuito e le strutture sono state oggetto di un piano di riqualificazione e di ammodernamento iniziato nel novembre 2006 e conclusosi nel settembre 2007, curato dal noto architetto tedesco Hermann Tilke

Imola ospita il Gran Premio dell'Emilia Romagna , quarto appuntamento del Mondiale 2022 di F1, il primo in Europa. Si tratta del terzo anno consecutivo per il circuito emiliano, che era rientrato nel calendario nell'edizione 2020, quello stravolto per il Covid. Imola resterà nel Mondiale almeno fino al 2025

Tutti i dati e le caratteristiche del circuito che ospita nel weekend il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Una pista 'old style' che sorge sulle sponde del fiume Santerno, lunga 4.909 metri e che presenta 19 curve.

Ma è pur sempre il team che ha vinto 8 titoli di fila, impossibile sottovalutarlo, a maggior ragione guardando le classifiche: seconda nei costruttori e seconda tra i piloti con Russell, dovesse risolvere i problemi velocemente la Mercedes potrebbe tornare prepotentemente in corsa per il mondiale. Per questo la Ferrari, fin qui quasi perfetta, veloce e affidabile, deve capitalizzare l’indubbio vantaggio che ha in queste prime gare. Puntando su un weekend lineare: la pioggia prevista nel weekend di Imola potrebbe rimescolare le carte, proprio come nel 2021: prima di finire fuori dal podio una volta asciugatasi la pista, le rosse avevano fatto sognare nella prima parte di gara sul bagnato. Un anno dopo non saranno certo Leclerc e Sainz a fare la danza della pioggia: perché il mondo si è davvero capovolto.