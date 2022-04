La nuova intesa era nell'aria e ora è diventata certezza: prolungamento biennale del contratto e il rapporto tra il pilota spagnolo e la Scuderia di Maranello durerà almeno fino al 2024. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

Carlos Sainz e la Ferrari ancora insieme. Ufficiale il rinnovo del pilota spagnolo con la Scuderia di Maranello, per un annuncio che arriva nella settimana del GP di Imola . La nuova intesa era nell'aria e le trattative erano in corso da tempo: ora, però, sappiamo con certezza che il prolungamento è biennale e dunque il rapporto tra pilota e team durerà almeno fino al 2024 .

La storia di Carlos Sainz: la Ferrari e un 2022 da protagonista

Figlio d'arte e con alle spalle una carriera di alto livello nonostante i soli 27 anni (è nato il 1° settembre del 1994), Carlos junior ha esordito in Formula 1 nel 2014 con la Toro Rosso. Poi la Renault e la McLaren, team britannico che ha sancito la maturazione definitiva dello spagnolo. Con il passaggio alla Scuderia di Maranello ha compito un ulteriore salto di qualità e nel 2021 ha già dato prova del suo valore. In questo Mondiale 2022 vuole dimostrare che è davvero diventato grande, e i due podi in Bahrain e in Arabia Saudita sono un ottimo inizio in tal senso.