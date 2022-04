Favolosi i tifosi che dalle prime ore del mattino hanno raggiunto l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Sotto la pioggia per seguire libere e qualifiche. Tutto il weekend sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in tempo reale su skysport.it

GP IMOLA, LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING