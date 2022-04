Lewis Hamilton ancora una volta fuori dalla Top-10 nelle qualifiche ed estremamente deluso a Imola: "Non abbiamo fatto nulla di quanto dovevamo, siamo sotto le aspettative. Sarà difficile rimontare". Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

