Amarezza nelle parole di Carlos Sainz, protagonista di un incidente nel corso delle Q2 che lo costringerà a partire 10°: "Non capisco, non ero al limite. Non è il modo ideale di cominciare, ma possiamo rimontare. Chiedo scusa alla Ferrari". Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

"Difficile da spiegare, posso rimontare tra sabato e domenica"

“Non capisco bene cosa è successo esattamente. Sì ero in un giro veloce, ma non stavo spingendo al limite. Sapevo che con la nostra macchina quel giro mi serviva per passare in Q3. Per questo è difficile da spiegare. Non ero al limite, semplicemente ho perso la macchina. Devo ancora capire cosa è successo. Chiedo scusa a tutta la squadra, non è il modo ideale di iniziare il weekend. Per fortuna siamo ancora a venerdì. Mancano ancora la sprint e la gara dove possiamo rimontare, ma sicuramente non è ideale”.