Un altro capito del duello Verstappen-Leclerc si è consumato al 20esimo giro dei 21 previsti nella Sprint di Imola: in curva 2, l'olandese della Red Bull riesce a passare la Ferrari del monegasco. Si decide tutto lì. Domenica alle 15 il GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

