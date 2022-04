L'argentino si aggiudica la Sprint Race della Formula 3, mentre classifica generale Martins - secondo al traguardo - allunga sui suoi inseguitori salendo a quota 34 punti, davanti a Leclerc (24) e sullo stesso Colapinto. Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207) GP IMOLA, LE LIBERE 2 DELLA F1 LIVE Condividi

La F3 a Imola, dopo una prima giornata alquanto travagliata a causa del maltempo e la novità della pole position conquistata per la prima volta da un pilota barbadiano (ovvero delle Barbados), si presenta alla gara sprint con la ovvia –come previsto dal regolamento-inversione dei primi dodici tempi e il conseguente scombussolamento dei valori espressi in qualifica. Nella gara breve si posizionano davanti a tutti in prima fila l’argentino Franco Colapinto (Team Van Amersfoort), che in Bahrain aveva conquistato la prima pole position della stagione, e l’israeliano Ido Cohen (Jenzer). Alle loro spalle la coppia del Team MP formata dall’indiano Kush Maini e dal brasiliano Caio Collet.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il leader del campionato Victor Martins (ART) è in terza fila. Allo spegnimento dei semafori è subito bagarre per conquistare un posto al sole alla frenata nella prima delle 19 curve del tracciato emiliano. Proprio Maini parte già orientato fuori piazzola e guadagna la terza piazza, male Cohen, Martins ne approfitta per rischiare in esterna e salire in quarta piazza mentre Colapinto va davanti a tutti. Primo e secondo giro: Hajar mette una ruota fuori ma la tiene, Bearman va lungo dopo un contatto con Stanek e finisce fuori pista perdendo almeno cinque posizioni. Al quarto passaggio va in testa Collet. Quinto giro: Hadjar si sbarazza di Martins e attacca Maini. Nel corso della settima tornata Hadjar sorpassa in esterna Maini e sale al terzo posto. Intanto Bearman va in testa coda e rientra diciottesimo perdendo altre due posizioni.

Un giro più tardi O’Sullivan (Carlin) perde il posteriore e finisce fuori, con lui va in ghiaia nello stesso punto poco dopo anche Marti (Campos) con la medesima dinamica e lo colpisce. A metà corsa la Direzione Corsa comunica (con grave ritardo) che la posizione in piazzola di Maini non era corretta e lo punisce con un Drive Through, mentre in pista entra la Safety Car. Gruppo compatto, con Collet, Colapinto e Hadjar in testa. A nove giri dal termine contatto Cohen-Frederick, poi Yeany frena e provoca l’impatto fra Malvestiti e Ushijima in coda al gruppo. Ancora Safety Car. A sei giri dal termine Arthur Leclerc è a due monoposto dalla zona punti dopo aver rimontato nove posizioni. A tre giri dal termine rientra la Safety Car e la partenza lanciata vede tutti molto vicini. Ne fanno le spese Saucy (contatto con Maloney) e Leclerc. Virtual Safety Car.