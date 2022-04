6/16 ©LaPresse

DIDIER E GILLES. I due non riusciranno a riappacificarsi: l'8 maggio, nel corso delle qualifiche del GP del Belgio, Villeneuve perde la vita nell'impatto con la March di Jochen Mass. Pironi - scosso da quanto accaduto - decide di non correre a Zolder e si ritirerà definitivamente qualche mese più tardi, a Hockenheim, in piena corsa per il titolo, in seguito a un terribile incidente. Morirà nel 1987 durante una gara di motonautica, passione che condivideva con il suo vecchio amico. Pochi mesi dopo, la moglie Catherine darà alla luce due gemelli: Didier e Gilles.