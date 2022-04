Un momento storico al 41° giro del GP di Imola: il leader della gara, Max Verstappen, doppia la Mercedes di Lewis Hamilton. E pensare che pochi mesi fa i due lottavano spalla a spalla per il Mondiale

Clamoroso a Imola. E' il giro 41 quando Max Verstappen, in testa al Gran Premio, svernicia senza fatica la Mercedes di Lewis Hamilton, doppiato e impotente di fronte al 'nemico' olandese. I due, appena quattro mesi fa, erano i protagonisti di una lotta senza esclusione di colpi per il Mondiale. Oggi la Red Bull vola, la Mercedes si conferma in grande difficoltà, con il britannico ancora una volta fuori dalla zona punti e costretto a subire 'l'umiliazione' del doppiaggio da parte del grande rivale.