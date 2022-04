Termina dopo pochi secondi il GP di Imola di Carlos Sainz, che finisce nella ghiaia al Tamburello dopo un contatto con la McLaren di Ricciardo ed è costretto il ritiro. Un'altra giornata sfortunata per lo spagnolo, che già venerdì era andato a muro nelle qualifiche. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

