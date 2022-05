Il Mondiale arriva per la prima volta a Miami. E sarà anche il primo dei due GP a stelle e strisce della stagione (poi ci sarà Austin). Qui tutto il programma di un altro imperdibile weekend di un campionato che dopo Imola, con la vittoria di Verstappen, è sempre più emozionante. Potrete seguire tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (201) e in tempo reale su skysport.it. Venerdì la conferenza piloti alle 17 in Live Streaming

Dall'Italia agli Stati Uniti, dalla storica Imola alla novità Miami. Il Mondiale di Formula 1 pronto a battezzare la nuova tappa del suo calendario nel prossimo weekend. In Florida lo spettacolo è garantito, e non solo perché si correrà su un tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium (circa 5,5 Km) con due rettilinei "importanti" in grado di consentire sorpassi. Di fatto questo tracciato rappresenta un'incognita per tutti. Il via venerdì con la conferenza stampa dei piloti che potrete seguire alle 17 su skysport.it in Live Streaming, poi subito tutti in pista per le prove libere. Sabato le qualifiche alle 22, domenica il GP alle 21.30.