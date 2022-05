Quinto appuntamento del Mondiale, che per la prima volta arriva nella città della Florida. Sole, mare (finto al circuito...), spiagge, yacht e ora anche la F1. Aspettando l'azione in pista, Hamilton gioca a golf con la stella del football americano Tom Brady, Russell va a vedere gli Heat della NBA, Leclerc, Verstappen e Perez ci provano con il baseball. Ma c'è anche chi va a cena con Michael Jordan... Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

