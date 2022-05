Porrà racconta G. Villeneuve a 40 anni dalla morte

“Gilles Villeneuve, il canadese volante” è il titolo della nuova puntata de “L'uomo della domenica”. Porrà racconta l’Aviatore, il pilota più amato da Enzo Ferrari, a 40 anni dalla tragica scomparsa. Da venerdì 6 maggio in onda sui canali Sky Sport, su NOW e disponibile on demand con contenuti extra. Lo speciale di un’ora comprende interviste esclusive a Jacques Villeneuve e a Joann Villeneuve, moglie di Gilles Condividi

La nuova puntata speciale de “L’uomo della domenica” di Sky Sport celebra il 40° anniversario della scomparsa di Gilles Villeneuve (8 maggio 1982). La narrazione di Giorgio Porrà rievoca il mito dell’Aviatore, il pilota più amato da Enzo Ferrari e rimasto nei cuori di tutti i ferraristi. “Vita e voli e sogni di Gilles Villeneuve – scrive Porrà - la cui stella continua a brillare anche a quarant’anni dalla morte in pista, a Zolder, in Belgio, quel maledetto 8 maggio, giorno tra i più drammatici nella storia della Formula Uno.” La complessa personalità del campione, il suo forte rapporto con il Drake, la dinamica tecnica e psicologica del fatale epilogo sono elementi di un racconto avvincente e condito da riferimenti letterari, cinematografici e musicali, oltre che dalle testimonianze di esperti del settore e collaboratori del pilota.

Le testimonianze di Jacques e Joann Villeneuve leggi anche "Miami Vice", molto più di un GP. FOTO Tra gli intervistati della puntata, l’ex meccanico Pietro Corradini che ha vissuto dai box i gran premi di Gilles. Poi Jonathan Giacobazzi figlio di uno sponsor storico della Rossa e oggi dirigente sportivo Ferrari, che confessa come il canadese sia stato il suo supereroe quando era bambino, tanto da indirizzare la sua vita adulta verso la Formula Uno. Anche l’ingegnere Dario Calzavara, ex Team Manager della scuderia di Maranello, ricorda i suoi anni giovanili accanto a Gilles. Dalle loro testimonianze, come da quelle dei commentatori Sky Sport Leo Turrini e Umberto Zapelloni, emergono dettagli tecnici sorprendenti e toccanti sulla parabola del protagonista.

Villeneuve Pironi, il documentario: prossimamente su Sky e NOW Contribuiscono al ritratto i ricordi di Jacques Villeneuve (campione del mondo F1 del 1997) e alcune battute di una recentissima intervista alla madre Joann, come anticipazione del documentario in lavorazione “Villeneuve Pironi” di Torquil Jones (2022), prossimamente in onda su Sky e Now.

Villeneuve Pironì racconterà la storia sorprendente dei due talentuosi piloti di F1: Gilles Villeneuve e Didier Pironi, uniti dalla loro passione per la velocità e dalla determinazione a vincere, ma irreparabilmente divisi da un episodio storico e molto controverso intercorso tra i due. Il documentario è realizzato da Noah Media Group per Sky Studios e Sky Italia.

Un'immagine di archivio di Gilles con la famiglia nel fiore della sua carriera (Motorsport Images)

Porrà: "Villeneuve indimenticabile, suo mito sopravvissuto a tutto" “Indimenticabile Villeneuve – commenta ancora il testo di Porrà -. E il motivo è semplice da spiegare. Perché nessuno, come lui, ha cucito velocità e sentimento, purezza e incoscienza, e perché il suo mito è sopravvissuto a tutto, all’oblio, alle mode, alla revisione dei giudizi.” La narrazione de “L’uomo della domenica” lo accosta ad altre personalità leggendarie come quelle di Enzo Ferrari, di Tazio Nuvolari di cui ricorre quest’anno il 130° anniversario della nascita, poi di Niki Lauda, due volte campione del Cavallino e naturalmente del figlio Jacques Villeneuve, più vincente ma inesorabilmente meno carismatico dell’indimenticabile Gilles.

©Getty

Amici, colleghi e familiari ricordano Gilles “Villeneuve era un tipo originale. Viaggiava per il mondo con la moglie Joann e i due figli Jacques e Melanie sempre al seguito. Detestava gli alberghi, dormiva all’interno dei circuiti su un motorhome che aveva trasformato in una residenza ambulante. Mangiava solo hamburger e patatine e beveva Coca Cola. Era persino pittoresco nel suo entusiasmo naif”. LEO TURRINI “Gilles era una persona veramente seria, quella volta che vinse a Montecarlo ci invitò a casa sua a cena, si stava scalzi, non si poteva fumare e lui ci onorò suonando la tromba”. PIETRO CORRADINI “Quando veniva a casa nostra non parlava mai di gare, parlava con mio padre delle sue passioni, ed infatti mio padre invece di raccontarci le favole ci raccontava delle spericolatezze di Gilles”. JONATHAN GIACOBAZZI “Aveva il dramma dell’età, perché si riteneva troppo vecchio. Lo scoprimmo dopo, quando purtroppo dovetti occuparmi - dopo Zolder - del trasferimento della salma, e guardando il passaporto vidi che aveva due anni in più”. DARIO CALZAVARA “I piloti di oggi quando scendono dalla loro monoposto vanno a giocare a golf, Villeneuve quando scendeva dalla Ferrari o andava sul suo offshore dove aveva montato motori pazzeschi, oppure pigliava il suo Broncos e andava sulle Alpi e faceva cose impossibili”. UMBERTO ZAPELLONI “Il mio passato è pieno di dolore e di tristi ricordi: mio padre, mia madre, mio fratello e mio figlio. Ora quando mi guardo indietro vedo tutti quelli che ho amato. E tra loro vi è anche questo grande uomo, Gilles Villeneuve. Io gli volevo bene”. ENZO FERRARI “Enzo vedeva Gilles come una sorta di figlio spirituale. E Gilles lo vedeva come un padre di cui ammirava il carisma. C’è stata una relazione speciale tra loro”. JOANN VILLENEUVE “Se Villeneuve potesse tornare indietro, vivere di nuovo la sua vita, penso che farebbe esattamente le stesse cose”. JODY SCHECKTER “Per tanti era una leggenda e un eroe. Per me era solo mio padre, uno che quando una volta feci tardi a scuola venne a prendermi e si arrabbiò con gli insegnanti perché dovevamo andare a una gara”. JACQUES VILLENEUVE “Non penso alla morte, ma accetto il fatto che sia parte del gioco. Ho già previsto il peggio. A me interessa essere tranquillo per il futuro dei miei cari. Per me non importa”. GILLES VILLENEUVE

Appuntamento dal 6 maggio su Sky Sport Da venerdì 6 maggio su Sky Sport e in streaming su NOW (primo passaggio alle 19 su Sky Sport F1). Nella versione on demand della puntata dedicata al “canadese volante” - disponibile già da oggi- sono presenti contenuti extra e un maggior numero di interviste, per una durata complessiva di circa 70 minuti, sempre con la conduzione di Giorgio Porrà.