Un venerdì nero per Max Verstappen e per la Red Bull, che hanno inanellato pochissimi giri nelle seconde libere a Miami: "Troppi problemi, non abbiamo informazioni. Bisogna lavorare meglio al venerdì".

"Non una buona giornata, dolorosa su una pista come questa in cui vuoi girare per imparare e prendere il ritmo. Ho fatto solo 4-5 giri veloci, non l'ideale. Non riuscivo a sterzare, poi i freni hanno preso fuoco. Abbiamo avuto tanti problemi. Dovrò cercare di recuperare, non abbiamo informazioni e non sappiamo cosa fare. Non mi interessa quello che succede in pista con le bandiere rosse, dobbiamo pensare a noi stessi. Bisogna lavorare meglio al venerdì, dobbiamo parlarne con la squadra"