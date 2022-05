Il team di Brackley è arrivato a Miami con ali nuove, ma anche colorate. Opera di un'artista con l'obiettivo di metterle all'asta per una raccolta di beneficienza. utto il weekend della Florisa è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MIAMI, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE