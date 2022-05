Uno straordinario Charles Leclerc si conferma assoluto fenomeno in qualifica, centrando la pole position nel GP di Miami: "L'ultimo weekend a Imola non è andato bene, oggi ho fatto la pole ma dobbiamo completare l'opera in gara. Sarà una sfida dura con la Red Bull. Speriamo di prevalere domani". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

"I fan qui sono pazzeschi. Incredibile vedere quanto lo sport è cresciuto negli ultimi anni. Vedere così tanta gente sugli spalti ci motiva sicuramente e tanti sono tifosi Ferrari. L’ultimo weekend non è stato perfetto per me , ho commesso un errore in gara. Ma oggi è andata bene. Partiamo dalla pole e dobbiamo completare l’opera domani. La gara? Loro sono estremamente veloci in rettilineo, noi siamo veloci in curva. Sarà sfida dura, speriamo di prevalere domani ”.

"E pensare che nell'ultimo giro ho sbagliato qualche curva..."

"Non avevo tutto sotto controllo, nell'ultimo giro ho sbagliato qualche curva. Non avevo feeling con il setup da qualifica e ho perso tanto rispetto ad altri. Poi ho spinto ed è andata bene, ma dobbiamo lavorare per migliorare nelle prime tre curve. Il passo gara era abbastanza buono, rispetto a Perez era un buon passo. Non dimentichiamoci Verstappen, in rettilineo sono velocissimi. Sarà importante essere primo al via, bello avere Carlos al fianco. Con una bella partenza se manteniamo le posizioni ci sono le prerogative per una bella gara. L'asfalto è diverso da quello visto prima, sarà una gara fisicamente diffcile perchè in macchina fa molto caldo. Quinto all time in Ferrari per le pole? Non ci voglio pensare alle statistiche, spero anche io di raggiungere Lauda. Mi fa piacere, ma voglio migliorare alla voce vittorie dove sono un po' troppo basso".