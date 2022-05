E' stata una prima volta storica a Miami, con una giornata piuttosto movimentata. Problemi per Verstappen e per la Red Bull: l'inizio del weekend del campione del mondo non è dei migliori. Momento negativo anche per Carlos Sainz, ancora a muro per il terzo Gran Premio consecutivo. Russell così veloce non sorprende, la Mercedes invece sì. Le qualifiche stasera alle 22 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE