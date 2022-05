La Ferrari ha messo la bandiera su tutta la prima fila a Miami: Leclerc ha conquistato una pole limpida e bellissima, Sainz ha dimostrato forza mentale. Gentilezza con le gomme contro velocità di punta, Ferrari contro Red Bull: la sfida nei 57 giri della gara starà tutta lì. Appuntamento alle 21.30 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

A Miami è tutta una festa, fuori pista ma soprattutto dentro dove a far la festa a tutti ci ha pensato la Ferrari, che ha messo la bandiera su tutta una prima fila, la 66^, che sa già di storia. Leclerc ha conquistato una pole limpida e bellissima ma anche Sainz ha dimostrato una forza mentale e di reazione che su questa pista non era affatto scontata dopo l’errore di venerdì. E’ la più giovane prima fila Ferrari da Germania 1968. Per il monegasco è la dodicesima pole invece, le stesse che ottenne Vettel dal 2015 al 2019, che riporta così la Rossa davanti a tutti in suolo americano dal 2006. L’ultima volta era stato Michael Schumacher.

La Ferrari è stata fortissima, dalla macchina alla squadra, in qualifica la più sicura da guidare, praticamente sempre davanti a parte la zampata che poi non è servita di Verstappen nel primo tentativo in Q3. L’olandese si è dovuto accontentare così della seconda fila con il compagno Perez di fianco, deluso più dei numerosi problemi di affidabilità avuti durante il fine settimana che gli hanno tolto un pizzico di confidenza che del risultato in sé per ora. Contro la Red Bull la Ferrari ha fatto un gran lavoro sulla monoposto per gestire alla grande le gomme più morbide. E quello degli pneumatici sarà un tema importantissimo da gestire in gara perché qui, in Florida, caldo e umidità la stanno facendo da padroni e l’usura sarà elevata. Gentilezza con le gomme contro velocità di punta, Ferrari contro Red Bull: la sfida nei 57 giri della gara starà tutta lì e su questo tracciato così insidioso nulla sarà scontato. Come anche cercare i sorpassi andando fuori traiettoria. La prima fila tutta rossa vale quindi giustamente già una mezza festa.