Lewis Hamilton termina al 6° posto il GP di Miami, dopo aver perso il duello in casa Mercedes con il compagno Russell: "Non ci sono aspetti positivi da questo weekend, l'unico riguarda l'affidabilità. A livello di velocità e prestazioni siamo come in Bahrain, abbiamo portato a casa buoni punti per il team".

