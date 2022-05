Dalle quattro alle due ruote, un’altra full immersion nei motori su Sky: la F1 va in scena al Montmelò per il GP di Spagna, World Rally Championship in Portogallo, la Superbike torna con il Round d'Estoril: vediamo il programma completo

Ancora un weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW: la F1 fa tappa al Montmelò per il Gran Premio di Spagna – dove scende in pista anche la W Series – mentre in Portogallo appuntamento con Superbike e World Rally Championship. Da giovedì 19 a domenica 22 maggio su Sky full immersion di motori.

F1: GP di Spagna

La Formula 1 fa tappa al Montmelò con il GP di Spagna, live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Da giovedì 19 maggio, appuntamento sul tracciato spagnolo: gara in programma domenica 22 alle ore 15, raccontata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni dell’insider Roberto Chinchero. In pista anche Formula 2, Formula 3 e W Series.



Superbike: Round d'Estoril

Torna la Superbike con il Round d’Estoril, in diretta da venerdì 19 maggio a domenica 22 su Sky Sport Action e in streaming su NOW. In pista tutte le classi, con Race 1 e Race 2 di SBK in programma alle 15 sia il sabato (la prima) che la domenica (la seconda), anche in chiaro su TV8. Telecronache di Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Anche quest’anno – e fino al 2025 - sarà Sky a trasmettere in diretta tutti i Round delle 3 classi: World Superbike (anche in chiaro su TV8), World Supersport e World Supersport 300.

WRC: Rally del Portogallo

Il canale di riferimento del FIA World Rally Championship è Sky Sport Action (ch 206), dove per l’intera stagione 2022 sarà possibile godere lo spettacolo di tutti i 13 Round. Da giovedì 19 a domenica 22 maggio al via in diretta il Rally del Portogallo: giovedì e venerdì, alle 20, in programma Live Stage 1 e 2, mentre sabato e domenica appuntamento alle 8.30 con Live Stage 3 e alle 9.30 con Live Stage 6. Live Stage 4 e 5 saranno trasmessi in differita rispettivamente alle 21 e alle 22 del sabato. Per questo weekend, telecronache di Rosario Triolo.

Programmazione GP di Spagna, live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8:

Giovedì 19 maggio

Ore 17.45: Paddock Pass

Venerdì 20 maggio

Ore 9.25: prove libere 1 F3

Ore 10.30: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport

Ore 11.30: prove libere 1 F2

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14: prove libere 1 F1

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.25: qualifiche F3

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: prove libere 2 F1

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: qualifiche F2

Ore 19.15: qualifiche W Series

Ore 20: Paddock Live Show

Sabato 21 maggio

Ore 10.55: Sprint Race F3

Ore 12: conferenza stampa team (differita)

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: prove libere 3 F1

Ore 14: Paddock Live

Ore 14.35: race W Series

Ore 15.25: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1

Ore 17.35: Sprint Race F2

Ore 18.35: Paddock Live Show

Domenica 22 maggio

Ore 10: Formula Race F3

Ore 11.30: Formula Race F2

Ore 13.30: Drivers Parade

Ore 14: Paddock Live

Ore 15: Gara F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live - #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

Superbike: il Round d'Estoril live su Sky Sport Action e in streaming su NOW:

Venerdì 20 maggio

Ore 11.25: FP1 Superbike

Ore 15.55: FP2 Superbike

Sabato 21 maggio

Ore 10.40: Superpole Supersport 300

Ore 11.20: Superpole Supersport

Ore 12.05: Superpole Superbike

Ore 13.35: Race 1 Supersport 300

Ore 14.45: pre Superbike

Ore 15: Race 1 Superbike

Ore 15.35: post gara

Ore 16.10: Race 1 Supersport

Domenica 22 maggio

Ore 11.45: pre gara

Ore 12: Superpole Race Superbike

Ore 12.20: post gara

Ore 13.25: Race 2 Supersport

Ore 14.45: pre gara

Ore 15: Race 2 Superbike

Ore 15.35: post gara

Ore 16.10: Race 2 Supersport 300

Il Rally del Portogallo in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW:

Giovedì 19 maggio

Ore 20: Live Stage 1

Venerdì 20 maggio

Ore 20: Live Stage 2

Sabato 21 maggio

Ore 8.30: Live Stage 3

Ore 21: Live Stage 4 (differita)

Ore 22: Live Stage 5 (differita)

Domenica 22 maggio

Ore 9.30: Live Stage 6