F1, GP Spagna: team alla prova del nove

Dopo la sbornia delle novità a Miami, la F1 torna in Europa su una pista che storica è dir poco. Montmeló rappresenta un importante snodo della stagione per tante squadre, compresa la Ferrari, che deve rispondere alle ultime vittorie Red Bull per continuare a coltivare i sogni mondiali. Il GP di Spagna è in diretta domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sarà una bella prova nel nove. Dalle incognite e insidie dell'ultimo GP a Miami si torna in Europa, ma soprattutto si torna su curve e asfalto conosciutissimi. Dai test invernali alla sesta gara dell'anno il Montmelò diventa sempre, e lo sarà anche quest'anno, uno snodo cruciale per modificare e far crescere le monoposto.

La Ferrari ha spremuto al massimo il potenziale di questa F1-75 così com'è nata. Prestazionale assolutamente, ma anche migliorabile. Macchina che ha portato Leclerc a fare tre pole e vincere due gare su cinque, consolidando la leadership in campionato, anche se tallonato da Verstappen a - 19. Ora anche a Maranello è il momento del coraggio e di far crescere questa macchina. Per rispondere alla Red Bull a Barcellona ci sarà un nuovo fondo, pance rifilate per efficienza, configurazione migliorata da alto carico e piccola cura dimagrante di un paio di chili.