In pista a Barcellona-Montmeló per la terza e ultima sessione di prove libere. Ieri sempre Leclerc su Ferrari al comando, ma con un passo gara da rivedere. Cambio del telaio per Sainz. La Mercedes è davvero tornata? Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Alle 16 sarà il momento delle qualifiche

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI