Lo spagnolo sul momento del collega britannico: "Quest'anno vediamo che il pilota è molto importante in F1, ma non cruciale. Lewis sta guidando bene come negli ultimi otto anni. Stava dominando lo sport e battendo tutti i record, e ora viaggia un secondo dietro i più veloci. Benvenuto nel mio mondo...". E sulla sua esperienza in Ferrari: "Anni pieni di pressione".

A 41 anni, con due Mondiali vinti, Fernando Alonso ora guarda la Formula 1 con un occhiio decisamente diverso dal passato. Con la sua Alpine sta dando a tratti dimostrazione della sua forza, certo, ma competere con i primi appare piuttosto complicato. Cosa che, al momento, lo accoumuna a Lewis Hamilton. Suo ex compagno di squadra in McLaren, il britannico 7 volte campione del mondo non se la passa molto bene e Alonso dice la sua in un'intervista alla Bbc: “A volte hai una macchina migliore, a volte non hai una macchina così buona. Quest’anno vediamo che il pilota è molto importante in F1, ma non cruciale. Lewis sta guidando bene come negli ultimi otto anni. Stava dominando lo sport e battendo tutti i record, e ora viaggia un secondo dietro i più veloci. Quindi, benvenuto nel mio mondo, Lewis".