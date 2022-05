Barcellona si va verso la conferenza stampa dei piloti, primo appuntamento per i piloti di F1: il via alle 10.30 di venerdì in Live Streamig su skysport.it e sulla nostra pagina Facebook. Tutto il weekend di Barcellona in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Formula 1 fa tappa al Montmeló con il GP di Spagna, live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Appuntamento sul tracciato spagnolo: gara in programma domenica 22 alle ore 15, raccontata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni dell’insider Roberto Chinchero. In pista anche Formula 2, Formula 3 e W Series. Il lungo e atteso weekend spagnolo scatta con la conferenza piloti del venerdì, che dalle 10.30 potrete seguire in Live Streaming su skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport F1. A seguire, dalle 14.30, via alle libere: sul nostro sito troverete il commento con il Live Blog e il monitor dei tempi.