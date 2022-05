Qui Montmeló, dove l'atmosfera è "caliente"

Dopo due anni di tribune vuote, le previsioni parlano di 300.000 tifosi pronti a riempire la pista in quattro giorni. Ma sarà calda anche la temperatura dell'aria e soprattutto quella dei piloti in pista. La Ferrari porta aggiornamenti e vuole tornare a vincere dopo Miami. Ci spera Sainz che gioca in casa: "E’ sempre stata la gara dove ho preso più punti della mia carriera". Tutto il weekend di Barcellona in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L'atmosfera è già caliente. Per il sole che spinge alla grande sul Montmeló e per l’entusiasmo intorno alla Formula 1 che ormai si respira qualsiasi continenti si tocchi. E anche la Spagna non sarà da meno. Dopo due anni di tribune vuote e senz’anima le aspettative parlano di 300.000 tifosi pronti a riempire la pista in quattro giorni. Oltre 100 mila solo domenica.



L’effetto Ferrari si sente. Come ai tempi in cui Alonso ha portato per l’ultima volta la Rossa a vincere qui nel 2013. Sulle tribune le bandiere spagnole e quelle Ferrari erano un tutt’uno di colori ed esaltazione. Ci si aspetta lo stesso anche questi giorni, con Carlos Sainz atteso nel ruolo di grande protagonista.



"E’ sempre stata la gara dove ho preso più punti della mia carriera - ha detto Carlos - non so se è un fattore perché gioco a casa o se è una coincidenza ma ho voglia di andare lì sabato e domenica e fare un buon lavoro".



Dopo la partenza non ottimale di Miami che ha permesso a Verstappen di tallonare subito Leclerc, lo spagnolo è tornato comunque sul podio, il nono in carriera, e qui è pronto a correre a mente libera puntando al colpo grosso, la sua prima vittoria di sempre. Gli obiettivi in squadra sono gli stessi, ma prima c’è da valutare la bontà dell’importante pacchetto di aggiornamenti portato qui sulla Rossa. Novità che si vocifera potrebbero valere dai due ai tre decimi al giro. Ma anche gli avversari non staranno certo a guardare e la battaglia degli sviluppi è appena iniziata.