Per il ferrarista è il GP di casa e si nota anche dal calore con il quale il pubblico spagnolo lo ha salutato durante la corsetta al circuito del giovedì. Carlos cerca la sua prima vittoria in F1 e con la Rossa. Tutto il weekend di Barcellona live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

AGGIORNAMENTI FERRARI IN SPAGNA - GUIDA TV