Stella del rally e idolo in Spagna, Carlos Sainz senior ha premiato il poleman Charles Leclerc dopo le qualifiche al Montmeló. Prima, però, ha incrociato il figlio Carlos, terzo in griglia, e lo ha portato a sé scambiando uno sguardo e un sorriso che forse rincuorano il pilota della Ferrari a caccia del successo in casa. Sarebbe il primo nella sua carriera in F1. GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 15 di domenica 22 maggio

